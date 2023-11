Internationaler Fußball: Spanisches Juwel bereut Wechsel nach Saudi-Arabien - geht es zurück nach Spanien?

Jetzt will seine Ex-Verein Celta Vigo den 21-Jährigen Spanier plötzlich zurückholen! Celta verhandelt mit Al-Ahli über eine Leihe von Veiga bis zum Ende der Saison, berichtet das spanische Portal EFE . Der Mittelfeldspieler konnte sich in Saudi-Arabien entgegen der Erwartungen nicht durchsetzen. Nach neun Spielen in der Saudi Pro League steht gerade einmal ein Treffer zu Buche.

Veiga wollte sich „als Fußballer weiterentwickeln“

Stolze 30 Millionen Euro Ablöse hatte Al-Ahli an den spanischen Erstligisten gezahlt. Bereits damals sorgte Veiga mit Aussagen über seine Entscheidungsfindung für Verwunderung, als er vom Sender Cadena SER auf den finanziellen Vorteil in punkto Gehalt angesprochen wurde, entgegnete er: “Das ist eine seltsame Frage. Ich verstehe, dass jeder seine eigene Meinung dazu hat, aber jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber es gab noch andere Gründe, die den Ausschlag gegeben haben, und ich bin stolz auf den Schritt, den ich gemacht habe.”

12,5 Millionen Euro Jahresgehalt bezieht Veiga in Saudi-Arabien, ein Vielfaches dessen, was er bei einem europäischen Topklub verdient hätte. Als er nach den “anderen Gründen” gefragt wurde, sorgte er für verdutzte Gesichter: “Letztendlich war es von allen Optionen, die ich in Betracht gezogen habe, diejenige, die es mir am meisten ermöglicht hat, mich als Fußballer weiterzuentwickeln.”