Paris Brunner: Schafft er nach seiner Premiere jetzt den Durchbruch?

Moritz Pleßmann 22.12.2024 • 17:13 Uhr Paris Brunner kam im Sommer als Juwel aus Dortmund nach Belgien, spielte dort lange keine Rolle. Mit seinem Premierentreffer könnte der 18-Jährige die Tür für seinen Durchbruch aufgestoßen haben.

Brunner, der erst zum zweiten Mal überhaupt in der laufenden Spielzeit in der Startelf stand, traf gegen Istanbul Basaksehir spät zum 1:1-Ausgleich. Der 18-Jährige sicherte Brügge so am letzten Spieltag der Conference League den achten Tabellenplatz, der die Qualifikation fürs Achtelfinale bedeutet.

Im Sommer war das BVB-Juwel aus dem Ruhrgebiet ins Fürstentum zur AS Monaco gewechselt. Die Franzosen verliehen Brunner direkt weiter an Cercle Brügge, wo der 18-jährige zu Beginn kaum zum Zug kam.

Brunner und Cercle unter den Erwartungen

Denn: Der U17-Welt- und Europameister läuft seinen Erwartungen gehörig hinterher. In der Liga steht bei ihm noch kein Einsatz in der ersten Elf zu Buche, er konnte bei sieben Joker-Einsätzen noch keine Torbeteiligung beisteuern und saß in fünf Spielen 90 Minuten auf der Bank.

In der heimischen Liga läuft es für Cercle Brügge im Gegensatz zum internationalen Geschäft ebenfalls äußerst schlecht. In der belgischen Jupiter Pro League liegt der Verein aus dem Norden Belgiens auf dem vorletzten Platz. Stand jetzt würde das den Abstieg bedeuten.

Die Bilanz nach 16 Spielen sieht ernüchternd aus. Lediglich vier Siege hat Cercle auf ihrem Konto, zu wenig für den Verein, der in der Saison zuvor noch Fünfter wurde und sich so für die Conference League qualifizierte.

Nach den schlechten Ergebnissen reagierten die Verantwortlichen, zogen die Reißleine und stellten Trainer Miron Muslic frei. Für ihn übernahm der Österreicher Ferdinand Feldhofer.

Brunner: Neue Chance dank Trainerwechsel?

Und mit ihm könnte auch Brunner eine neue Chance bekommen und endlich den Durchbruch schaffen. Das Vertrauen, das Feldhofer ihm mit seinem Startelf-Einsatz entgegenbrachte, zahlte er mit seinem Premierentreffer postwendend zurück.

Daraufhin erhielt Brunner ein Sonderlob seines Trainers: „Ich freue mich sehr für Paris, er hat heute Abend ein großes Spiel gemacht“, erklärte der Coach im Anschluss an das Weiterkommen.