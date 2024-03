Liverpool: Reporter reagiert auf Klopp-Wut

Jürgen Klopp hat mit einem abgebrochenen TV-Interview in England für reichlich Wirbel gesorgt. Der Coach des FC Liverpool legte sich nach dem Aus im FA Cup gegen Manchester United mit dem dänischen TV-Reporter Niels Christian Frederiksen an. Jetzt erklärte Frederiksen die Geschehnisse aus seiner Sicht.

„Er hat sich immer mehr aufgeregt und dann sagte er: ‚Blöde Frage, ich habe keine Nerven dafür, ich möchte hier nicht stehen.‘ Und mitten in seiner Antwort auf die zweite Frage ging er einfach weg“, erklärte Frederiksen der Daily Mail .

„Ich dachte nur: ‚What the f***‘, ergänzte der Journalist, der für den skandinavischen TV-Sender Viaplay arbeitet. „Es war eine recht harmlose Frage, nicht komplett dumm.“

Frederiksen wollte wissen, warum Liverpool in der Verlängerung nicht mehr die sonst so typische Intensität auf den Rasen bringen konnte. Klopp verwies auf die hohe Anzahl an Pflichtspielen seines Teams. „Ich bin wirklich enttäuscht über diese Frage, aber Sie dachten offensichtlich, sie sei gut“, motzte Klopp, ehe er das Interview abbrach, als Frederiksen nochmals nachhakte: „Also zu viele Spiele?“