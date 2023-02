Real Madrid: Der imposante Aufstieg von Vini Jr. zur Weltmarke

Real-Star wird vom Vorbereiter zum Vollstrecker

Doch der Reihe nach. In seinen ersten drei Jahren in Madrid ließ der Brasilianer sein Potenzial immer wieder aufblitzen, hatte aber auf den offensiven Außenbahnen mit Gareth Bale, Eden Hazard, Marco Asensio und Rodrygo auch starke Konkurrenz.

War er anfangs noch mehr Vorbereiter als Vollstrecker, stellte der Linksaußen in der Saison 2021/22 plötzlich auch seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis. In 52 Pflichtspielen traf der brasilianische Nationalstürmer 22 Mal ins Schwarze und steuerte noch 20 Assists bei.

Mittlerweile ist der junge Brasilianer auch in der Selecao nicht aus der ersten Elf wegzudenken. In seiner Heimat wird er aufgrund seiner Strahlkraft sogar mit Landsmann Neymar verglichen. Die Parallelen sind unverkennbar, doch der Königliche ist viel charismatischer als sein prominenter Sturm-Kollege von Paris Saint-Germain.

Vinicius Junior wird mit Neymar verglichen

Real will dafür einen besonderen Moment kreieren und die Vertragsverlängerung auf großer Bühne bekanntgeben, heißt es in spanischen Medien. (NEWS: Nächster Mega-Deal für Real)

Werbepartner reißen sich um Brasilien-Star

Ein 30-köpfiges Team aus Familie, Freunden und Beratern kümmert sich um all seine Belange und hat bereits weitere Deals mit Golden Concept (Uhren), One Football, BetNational, Dolce & Gabbana, Pepsi, EA Sports, Vivo, Ze Delivery und Royaltiz an Land gezogen.

Vini Jr.: Wachablösung in Selecao wahrscheinlich

Ancelotti lobt und verteidigt Real-Star

Denn sein Motto lautet nur „Sky is the limit“, auch wenn er aktuell eine Mini-Krise durchlebt und wie so viele WM-Teilnehmer nach der anstrengenden Endrunde in Katar seine Top-Form sucht.