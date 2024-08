Schwere Verletzung? FC Barcelona in Sorge um Mega-Talent Bernal

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona : Obwohl die Katalanen ihren dritten Sieg im dritten Saisonspiel von La Liga einfahren konnten, trübt eine womöglich schwere Verletzung von Youngster Marc Bernal die Stimmung. Der erst 17 Jahre alte Mittelfeldspieler musste beim 2:1-Erfolg gegen Rayo Vallecano nach einem Zusammenprall in der Nachspielzeit von den Betreuern gestützt das Feld verlassen.

Barca-Talent: Flick befürchtet schlimme Verletzung

Ein auf X veröffentlichtes Video zeigt, wie das Juwel auf der Sechser-Position mit Gehstützen und einer Bandage am linken Knie das Stadion verlässt und sein betroffene Bein kaum belasten kann.

Bereits nach dem Spiel hatte Barca-Trainer Hansi Flick Schlimmes befürchtet: „Es ist ein trauriger Sieg, weil Marc Bernal verletzt ist und es nicht so gut aussieht“, sagte der ehemalige Coach des FC Bayern während der anschließenden Pressekonferenz.

Der 59-Jährige fügte an: „Wir müssen abwarten und sehen, wie schwer es ist. Wir gewinnen, das ist in Ordnung - aber wenn man in die Umkleidekabine sieht, ist niemand glücklich.“