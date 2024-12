Real Madrid: 356 Tage Leiden haben ein Ende

David Alabas Leidensgeschichte scheint bald beendet zu sein: Der Innenverteidiger von Real Madrid könnte in wenigen Wochen wieder auf dem Platz stehen.

Knie zu sehr lädiert?

„Es besteht die Sorge, dass David Alaba nicht zum Fußball zurückkehren kann“, behauptete der Journalist Edu Pidal beim Radiosender Onda Cero . „Er hat nach dem Training starke Schmerzen, da sich der Knorpel in seinem Knie abgebaut hat und die Knochen aneinander reiben“, schob Pidal hinterher.

Doch der ehemalige Profi des FC Bayern München hielt in den sozialen Netzwerken dagegen: Auf Instagram veröffentlichte er Fotos und Videos, die Alaba bei Laufübungen oder im Kraftraum zeigten.

Ancelotti glaubt an das Comeback

Und der 32-Jährige könnte sich tatsächlich schon bald mit einem Comeback im Trikot von Real Madrid belohnen. Zwar nicht mehr in diesem Jahr, aber im Frühjahr 2025, stellte Reals Cheftrainer Carlo Ancelotti klar, als Alaba am vergangenen Freitag nach 356 Tagen das erste Mal wieder am Mannschaftstraining der Madrilenen teilnehmen konnte.