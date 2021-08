Lionel Messi: So viel ist der neue Star von PSG wert

Es bleibt also immer noch stattlich, was La Pulga einstreichen wird, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass er bereits 34 ist. Doch was ist dieser Zauberfuß, der mit seinen Dribblings und Toren die ganze Welt verzauberte, wirklich noch wert - und was könnte er PSG aus Marketingsicht ernsthaft einbringen?