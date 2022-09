"Habe mehr Spaß mit dem Nationalteam": Kylian Mbappé schiebt PSG-Frust

Nachdem er in der vergangenen Saison bester Torschütze sowie bester Vorlagengeber der Liga war, hat Mbappé in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend noch keinen einzigen Assist in 16 Spielen zu verbuchen - was wiederum Neymar auf die Palme bringt, weil er vom Franzosen kaum bedient wird.