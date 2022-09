Ligue 1: Der Absturz des Kasper Schmeichel

Der Abgang von Kasper Schmeichel von Leicester City kam überraschend. Schließlich stand der dänische Nationaltorhüter in der vergangenen Saison in jedem Pflichtspiel der Engländer auf dem Platz. Dennoch entschied sich der Premier-League-Klub gegen eine weitere künftige Zusammenarbeit und transferierte den 35-Jährigen nach elf Jahren und 276 Einsätzen in der Premier League an die Cote d‘Azur nach Nizza.