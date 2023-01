Sexueller Missbrauch? Skandal um Frankreichs Fußballpräsident Le Graët weitet sich aus! Spielerberaterin erhebt schwere Vorwürfe

Alles begann am Sonntagabend, als der Präsident des französischen Fußballverbandes (FFF) nach einigen sehr unglücklichen Aussagen über Zinédine Zidane bei RMC eine Welle der Entrüstung in seinem Land und der ganzen Fußballwelt ausgelöst hatte, die ihn dazu zwang, sich am Montag öffentlich zu entschuldigen.