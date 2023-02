Nächster PSG-Schock vor Bayern! Dieser Star droht länger auszufallen

Das Starensemble aus der französischen Hauptstadt muss in den nächsten Wochen womöglich auf die Dienste von Presnel Kimpembe verzichten. Der Franzose verletzte sich im Gastspiel bei Olympique Marseille (JETZT im LIVETICKER) ohne Fremdeinwirkung - und droht nun lange auszufallen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Der Weltmeister von 2018 ging nach einem Sprint in der 12. Minute zu Boden und deutete direkt seine Auswechslung an. Anschließend wurde der Innenverteidiger minutenlang behandelt und musste unter starken Schmerzen mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Die TV-Bilder zeigten, wie Kimpembe mit vor dem Gesicht zusammengeschlagenen Händen durch den Kabinengang in Richtung Katakomben getragen wurde.

PSG ohne Kimpembe und Neymar beim FC Bayern?

Danilo Pereira ersetzte den 27-Jährigen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern am 8. März verpassen wird.

Dem Verletzungsschock trotzte PSG jedoch zunächst und ging durch Treffer von Kylian Mbappé (25.) und Lionel Messi (29.) mit 2:0 in Führung. Mit einem Sieg beim direkten Verfolger könnte Paris seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Punkte ausbauen. (DATEN: Die Tabelle in der Ligue1)