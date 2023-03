Achraf Hakimi angeklagt - gegen PSG-Star wird wegen Vergewaltigungs-Vorwurf ermittelt

Dem 24 Jahre alten Ex-Dortmunder war von einer gleichaltrigen Frau vorgeworfen worden, sie am vergangenen Samstag in seinem Haus vergewaltigt zu haben. Sie erstattete keine Anzeige, aufgrund der Schwere des Vorwurfs wurde die Staatsanwaltschaft dennoch tätig. Hakimis Anwältin Fanny Colin hatte die Anschuldigungen gegen ihren Klienten als falsch zurückgewiesen.

Hakimis Anwältin spricht von einem Erpressungsversuch

Am Freitag ergänzte sie in einem Statement, das L‘Equipe vorliegt, dass Hakimi die Vorwürfe auch bei der Befragung vehement abgestritten hatte.

„Aus den Dokumenten, die sich in den Händen der Kriminalpolizei befinden, geht meiner Meinung nach hervor, dass Herr Hakimi in diesem Fall Gegenstand eines Erpressungsversuchs war“, meinte Colin abschließend.

PSG schweigt noch zum Fall Hakimi

Hakimi steht nach der Anklage unter richterlicher Aufsicht, es ist ihm nicht gestattet, mit dem mutmaßlichen Opfer in Kontakt zu treten, das französische Staatsgebiet darf er allerdings verlassen. Hakimi war am Freitagmorgen beim PSG-Training anwesend, am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) tritt Paris zum Achtelfinalrückspiel in München an.