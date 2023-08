PSG erneut als Spielverderber? Mbappé-Traum in Gefahr

Causa Mbappé wird zum Politikum

Das große Ziel: Olympia 2024 in Paris

Es wäre ein bitteres Déjà-vu, denn schon 2021 hatte PSG seinem Ausnahme-Akteur die Teilnahme an den damaligen Spielen in Tokio untersagt - nun könnte ihm der Verein erneut einen Strich durch die Rechnung machen.

Mbappé: „Ein Kindheitstraum“

Doch beim nun anstehenden Highlight-Event in Paris will der Angreifer unbedingt für Les Bleus auflaufen, wie er schon klargestellt hat: „Ich möchte die Spiele erleben. Es ist ein starkes, inneres Gefühl, als wäre ich dazu bestimmt, an diesem großen Fest in meiner Stadt, in meinem Land, hundert Jahre nach dem letzten Mal in Frankreich teilzunehmen. Es ist ein Kindheitstraum.“