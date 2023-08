PSG-Transfer ist der Anti-Mbappé! Was zeichnet Portugals-Rekordmann Goncalo Ramos aus?

Was sich zunächst nach dem üblichen Transfer-Geplänkel anhörte, entpuppte sich als kaum versteckte Ansage von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi in Richtung Kylian Mbappé .

Um auch für den Letzten verständlich zu machen, dass PSG mit dem wechselwilligen Mbappé gebrochen hat , fügte er bezüglich des Ramos-Transfers an: „Das ist die Art von Spieler, die wir uns für die Zukunft unserer Institution wünschen.“

Wie PSG das Financial Fairplay austrickst

Dass die Pariser mit Ramos nun einen Mittelstürmer verpflichteten, ist ein klares Indiz für den Abgang Mbappés noch in diesem Sommer. Ramos wird zwar zunächst nur ausgeliehen, dies sollte jedoch eher als Maßnahme des französischen Meisters gewertet werden, um das „Financial Fairplay“ der UEFA auszuhebeln. Die 65 Millionen Euro schwere Kaufoption soll an sehr geringere Bedingungen geknüpft sein und sich zudem noch auf rund 80 Millionen Euro erhöhen können.

Ramos, der für Benfica in 106 Pflichtspielen auf 41 Treffer kommt, soll laut der offiziellen Verkündung nicht die Rolle von Kylian Mbappé übernehmen. Stattdessen hießt Portugals Sturmikone Pauleta seinen knapp 30 Jahre jüngeren Landsmann willkommen und übergab ihm sinnbildlich seine Trikotnummer 9, die Pauleta 2003 bis 2008 bei PSG trug.

Portugals Thomas Müller: Was Ramos von Mbappé unterscheidet

Auch wenn Ramos wie Mbappé ein klassischer Vollstrecker ist, der am liebsten in vorderster Front für Tore sorgt, lassen sich doch klare Unterschiede zwischen den beiden Angreifern ausmachen.

„Er ist ein anderer Stürmer, der erste Verteidiger in der Mannschaft“, beschreibt es António Ribeiro, der mit Ramos in der Benfica-Jugend zusammenspielte, und zieht einen prominenten Vergleich: „Er erinnert mich an Thomas Müller. Er kann zwölf Kilometer pro Spiel laufen.“