Nächster Mbappé-Spruch: PSG verkündet Stürmer-Deal mit Benficas Ramos und stichelt

Wie PSG am Montagabend mitteilte, kommt Torjäger Goncalo Ramos zunächst auf Leihbasis vom portugiesischen Titelträger Benfica Lissabon bis zum Ende der bevorstehenden Saison.

Khelaifi-Spitze: „Das ist die Art von Spieler...“

Einen Kommentar in Richtung von Mbappé konnte sich der katarische Geschäftsmann jedoch nicht verkneifen: „Das ist die Art von Spieler, die wir uns für die Zukunft unserer Institution wünschen.“

Leihe mit Kaufoption - Benfica-Knipser als Mbappé-Ersatz

Die Franzosen für Ramos (22) eine Kaufoption. Der portugiesische Nationalspieler hatte in der abgelaufenen Saison in seiner Heimat mit 19 Toren großen Anteil am Titelgewinn der Mannschaft von Benfica-Trainer Roger Schmidt hatte.