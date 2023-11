Europas Abwehrbollwerk! Wie ein Ex-Bayern-Star zu Nizzas Höhenflug beiträgt

Nizza geht auf Rekordjagd

Dabei sticht nicht nur die geringe Anzahl an Gegentoren heraus. Auch lief Nizza in der Liga noch keinem einzigen Rückstand hinterher - das gelang keinem anderen Klub in den Top-5-Ligen. Verantwortlich für diesen Erfolg ist der neue Coach Francesco Farioli, der gerade erst das Diplom des Berufstrainers erworben hat und ganze sechs Jahre jünger als Kapitän Dante ist.