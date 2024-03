Kuriose Mbappé-Aktion verblüfft bei PSG - Verstoß gegen "ungeschriebenes Gesetz"

Mit einem torlosen Remis eröffneten die AS Monaco und Paris Saint-Germain den 24. Spieltag in der Ligue 1. PSG-Superstar Kylian Mbappé lief für die Hauptstädter von Beginn an auf, wurde allerdings bereits zur Halbzeit ausgewechselt und durch Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani ersetzt.