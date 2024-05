In Deutschland verschmäht - nun Held von Monaco

An der Cote d‘Azur ist ein neuer Held geboren: Adi Hütter. Der Österreicher sicherte sich mit der AS Monaco die Vizemeisterschaft in der französischen Ligue 1 und damit einen Startplatz in der Champions League für die kommende Saison. Für die Monegassen ist es die erste Teilnahme an der Königsklasse seit der Saison 2018/19.