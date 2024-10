Wirbel um Mbappé! Brisante Fotos aufgetaucht

Kylian Mbappé verzichtet auf die Reisen mit der französischen Nationalmannschaft. Stattdessen tauchen brisante Bilder auf, die ihn in Stockholm zeigen.

Wirbel um Kylian Mbappé! Der französische Superstar ist gemeinsam mit Leverkusen-Neuzugang Nordi Mukiele in einem Nachtclub in Stockholm gesichtet worden. Das berichtet die schwedische Zeitung Aftonbladet .

Das ist insofern brisant, als die französische Nationalmannschaft aktuell für die anstehenden Spiele in der Nations League zusammengekommen ist und Mbappé die Teilnahme an den Länderspielen abgesagt hat.

Der 25-Jährige laborierte zuletzt an einer Oberschenkelverletzung, stand aber im letzten Spiel von Real Madrid vor der Länderspielpause ( 2:0 gegen Villarreal ) wieder in der Startelf.

„Ich weiß ganz genau, dass er (Mbappé; Anm. d. Red .) sich weder gegen seinen Klub noch gegen sein Nationalteam stellen will. Aber ab einem bestimmten Punkt und nach einem Gespräch muss man einfach das Interesse des Spielers an oberste Stelle setzen, ohne die Dinge für ihn schwierig zu machen“, hatte Nationaltrainer Didier Deschamps Anfang der Woche die Nichtnominierung des Superstars begründet.

Mbappé mit Abstecher nach Schweden

Real soll Mbappé dazu gedrängt haben, auf die Länderspiele zu verzichten, um sich bestmöglich für die anstehenden Aufgaben im Verein zu erholen. Dieser nutzte die freien Tage für einen Abstecher nach Schweden. In Abwesenheit des Stürmers gewann Frankreich am Donnerstagabend mit 4:1 gegen Israel, Bayern-Neuzugang Michael Olise stand dabei in der Startelf.