Kongenialer Brandt-Partner wohl zu PSG

SPORT1 14.08.2026 • 17:12 Uhr PSG steht wohl kurz vor einem Transfer von Mika Godts. Der sollte bei Ajax eigentlich mit Julian Brandt wirbeln.

Paris Saint-Germain steht laut übereinstimmenden Berichten kurz vor dem nächsten Coup: Der Klub aus der französischen Hauptstadt hat mit Ajax Amsterdam eine Einigung über den Transfer von Mika Godts erzielt. Die Ablösesumme für den belgischen Flügelspieler soll bei 55 Millionen Euro liegen.

Godts ist 21 Jahre alt und hat sich in der Eredivisie in den Vordergrund gespielt. Der belgische Nationalspieler mit zwei Länderspielen lieferte in der Liga starke 17 Tore und 12 Vorlagen – Zahlen, die ihn zum begehrten Offensivmann machten. Nun sollte er mit Neuzugang Julian Brandt ein kongeniales Duo bilden. Den ersten Treffer des deutschen Nationalspielers im Ajax-Trikot bereitete Godts schon vor.

PSG will Godts holen

Zuletzt war Godts in den ersten drei Qualifikationsspielen zur Conference League für Ajax eingesetzt worden. Beim Ligaauftakt gegen PEC Zwolle (2:0) kam er als Joker, beim Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen Shelbourne (2:2) am Freitag fehlte er allerdings im Spieltagskader.

Durch die zuletzt gesammelten Minuten gilt der Offensivspieler als körperlich in Form. Nach den Berichten könnte Godts damit direkt nach seiner Ankunft ein Kandidat für den PSG-Kader sein – die Ligue 1 startet für Paris am 23. August gegen Rennes (20.45 Uhr).

PSG treibt parallel weitere Personalien voran. Demnach soll auch Ferran Torres vom FC Barcelona wechseln: Der Weltmeister soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, die Ablöse wird auf rund 50 Millionen Euro taxiert.

Zudem ist nach den Angaben bereits eine Einigung für einen Torhüter erzielt worden. Der japanische Keeper Zion Suzuki soll für 35 Millionen Euro von Parma nach Paris kommen – PSG erhöht damit spürbar das Tempo auf dem Transfermarkt.