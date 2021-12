Premier League, Manchester United: Cristiano Ronaldo wohl nicht überzeugt von Ralf Rangnick

So schnell kann es im Fußball manchmal gehen: Bei seinem Debüt als Trainer von Manchester United am 5. Dezember widmeten die Anhänger der Red Devils Ralf Rangnick noch ein eigenes Lied. „We love you Rangnick, we do!“, hieß es auf dem Stretford End, der berühmten Westtribüne des Old Trafford.