FC Chelsea: Hakim Ziyech glänzt unter Thomas Tuchel plötzlich wie zu besten Ajax-Zeiten

Nachdem Chelsea im Sommer 2020 satte 40 Millionen Euro für ihn hingeblättert hatte, ließ Ziyech fast alles vermissen, was ihn bei Ajax Amsterdam noch ausgezeichnet hatte. Allen voran seine Torgefahr: Nur zwei Tore erzielte der 28-Jährige in der vergangenen Spielzeit in der Premier League in 23 Partien. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)