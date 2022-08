Manchester United: Gary Neville fällt vernichtendes Urteil über Transferpolitik

Während Neville bei den künftigen Transfers mehr Mitsprache von ten Hag fordert, weiß er auch, dass die vielen Trainerwechsel maßgeblich an den schlechten Verpflichtungen beteiligt waren: „Eines der Probleme ist, dass in den letzten zehn Jahren zwischen vielen Trainern und Strategien hin und her gewechselt wurde“, erklärt Neville.