Premier League: "Der Tag seiner Entlassung war ein trauriger für mich" - Rüdiger über Tuchel-Aus

„Das Fußballgeschäft ist sehr wechselhaft, Türen öffnen und schließen sich schnell. Selbst an sich glauben und Leute haben, die an einen glauben - das ist am Ende entscheidend“, erklärte der neue Abwehrrecke der Königlichen und hob vor allem Tuchels Einfluss auf seine starke Entwicklung hervor, nachdem er zuvor teils nur Tribünengast war.