"Einfach unfair": Haaland schießt Premier League kaputt - Fußball-Welt um Terry und Owen verneigt sich

So sagte Chelsea-Legende John Terry, der es mit Superstars wie Thierry Henry zu tun hatte, bei Bein Sports über Haaland: „Er könnte der größte Spieler jemals in der Premier League werden. Ich habe noch nie einen so jungen Spieler gesehen, der dieses Verlangen hat, so viele Tore zu schießen wie er. Er ist einfach unerbittlich.“