Transfermarkt: Ex-Gladbach-Star Denis Zakaria bei Chelsea auf dem Abstellgleis

Doch auch in der Serie A verlief es sportlich nicht besser. Nur viermal spielte er in der Liga über die volle Distanz. „Vielleicht war der Stil des Fußballs nicht so meiner. Die Mannschaft war viel hinten, hatte nicht so viel Platz. Ich bin ein Spieler, der viel Platz braucht für meine Läufe. In England passt das vielleicht besser für mich“, schilderte er in der Schweizer Zeitung Blick.