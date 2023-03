"El Gasico": Die absurde Millionen-Schlacht zwischen Newcastle und Manchester City

Geld regiert die Welt - insbesondere im englischen Fußball. Manchester City steht wie kein zweites Team dafür, viel Geld in viel Erfolg umzumünzen.

Diese Saison scheint es jedoch mal wieder möglich, die Dominanz des Teams von Pep Guardiola zu durchbrechen. Im Meisterrennen hat City nach vier Titeln in den letzten fünf Jahren momentan das Nachsehen gegenüber dem wiedererstarkten FC Arsenal .

„El Gasico“ - Manchester City vs. Newcastle United

In England wird vom „El Gasico“ gewitzelt – in Anlehnung an die finanziellen Verflechtungen beider Klubs mit arabischen Öl-Staaten. Es ist ein Duell, dass den Finanz-Wahnsinn der Premier League auf den Punkt bringt.