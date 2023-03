Premier League: Wegen Klopp? Deshalb sucht Tottenham deutschen Trainer

Die Arbeit von Eintracht-Trainer Oliver Glasner, der als Österreicher auch deutschsprachig ist und bereits vier Jahre Bundesliga-Erfahrung hat, wird genauestens beobachtet. Auch Niko Kovac vom VfL Wolfsburg wurde laut Wolfsburger Allgemeine kontaktiert, der vor Kurzem in München entlassene Julian Nagelsmann soll ebenfalls auf der Liste der Spurs stehen.

Es ist auffällig, dass Tottenham den deutschsprachigen Trainermarkt, die Bundesliga also, im Blick hat. Doch woran liegt das?

Klopp und Tuchel sorgen für guten Ruf der deutschen Trainer

Fragwürdige Methoden: So regierte Conte

Er begründete bei SPORT1 : „Deutsche Trainer haben in England durch Jürgen Klopp und Thomas Tuchel einen unheimlich guten Ruf. Die beiden sind Aushängeschilder, sie haben in England funktioniert und Erfolge gefeiert. Das imponiert den Menschen hier natürlich. Deshalb interessieren sich englische Klubs, wie jetzt auch Tottenham, für deutsche Trainer.“

In der Tat haben Klopp und Tuchel mit Liverpool und Chelsea tolle Arbeit abgeliefert. Die Reds holten die Champions League 2019 und den Meistertitel 2020, die Blues stemmten den Henkelpott im Sommer 2021 nach dem sensationellen Sieg gegen Favorit Manchester City in die Höhe.

Das hat Eindruck hinterlassen bei den Machern der großen englischen Vereine. Der Blick der Topklubs à la Tottenham richtet sich auch deshalb auch in Richtung Bundesliga .

Auf den Frankreich-Boom folgt ein Deutschland-Boom

Die Arsenal-Legende heuerte 1996 an und hatte großen Erfolg bei den Gunners. In den nächsten Jahren arbeiteten Landsmänner wie Gérard Houllier, Jean Tigana, Jacques Santini oder Alain Perrin in der Premier League – wenngleich oftmals mit mäßigem Erfolg.