Linienrichter-Skandal in der Premier League: Roy Keane lästert über Liverpool-Opfer

Es ist das Aufreger-Thema in England!

Während offiziell bereits Ermittlungen bezüglich der Szene eingeleitet wurden und auf der Insel eigentlich nur darüber diskutiert wird, wie lange Hatzidakis aus dem Verkehr gezogen werden müsste, schlägt Roy Keane in eine andere Kerbe.

Keane lästert über Liverpool-Star: „Großes Baby“

„Er sollte sich mehr Sorgen darüber machen, wie er verteidigt“, pöbelte die ehemalige ManUnited-Legende in seiner Funktion als Sky-Experte: „Ich habe ihn mir schon oft angeschaut, diesen Robertson. Weißt du, was er ist? Ein großes Baby, das ist es, was dieser Typ ist.“