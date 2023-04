Premier League: Als Lampard-Nachfolger! Kehrt Real-Trainer Ancelotti zu Chelsea zurück?

Wie ESPN berichtet, sollen Klubbesitzer Todd Boehly und Co. keinem geringeren als Real -Coach Carlo Ancelotti eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte schmackhaft machen.

Nachdem in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte um Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann , den ehemaligen Barca-Coach Luis Enrique, Ex-PSG-Coach Mauricio Pochettino und den zurückgetretenen Nationaltrainer Brasiliens Tite als Potter-Nachfolger bei Chelsea kursierten, ist Ancelotti damit der nächste große Name, der sich auf Chelseas langer Kandidaten-Liste befinden soll.

„Leute lieben mich!“ Ancelotti denkt nicht an Real-Aus

Ancelotti selbst aber will wenig von neuen Trainerjobs wissen.

„Ich möchte mit niemandem tauschen, weil ich hier im besten Klub der Welt sehr glücklich bin, an einem Ort, an dem die Leute mich lieben, es viel Zuneigung gibt“, hatte der 63-Jährige zuletzt mitgeteilt. Nur bei einem Rauswurf in Madrid soll der viermalige Champions-League-Sieger eine neue Trainerstelle anpeilen.