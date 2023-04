Premier League: Als Potter-Nachfolger! Chelsea baggert an Klub-Ikone

Tritt eine Chelsea-Ikone das Graham-Potter-Erbe bei den Blues an?

48 Stunden nach der Potter-Entlassung nahm Lampard beim ereignislosen Premier-League-Kracher zwischen Chelsea und Liverpool auf der Tribüne Platz. Laut englischer Medienberichte will Chelsea bereits zum Champions-League-Kracher gegen Real Madrid am 12. April (ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) einen neuen Coach an der Seitenlinie haben.