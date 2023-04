Premier League: Liverpool-Wahnsinn! Klopp jubelt provokant und verletzt sich

Doch das Karma schlug direkt zu: Heißsporn Klopp griff sich auf dem Weg zurück in seine Coachingzone an den hinteren Oberschenkel und humpelte sichtlich angeschlagen.

Klopps schmerzhafter Jubel: „Das ist fair“

Aber warum hat sich der frühere BVB-Trainer zu diesem Jubel hinreißen lassen? „Herr Tierney (Haupt-Schiedsrichter der Partie) … Ich weiß nicht, was er da hatte“, erklärte Klopp in Bezug auf einen Zweikampf von Mo Salah, den Tierney als Foul auslegte.

„Trotz euch haben wir das Ding gezogen“

Sein Einsatz an der Seitenlinie gegen Fulham am Mittwoch sei trotz der Verletzung nicht in Gefahr. „Ich kann jetzt gehen, ich kann auch am Mittwoch gehen. Mehr muss ich nicht machen“, sagte der für sein engagiertes Coaching bekannte Klopp.