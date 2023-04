Premier League: Manchester City fordert Arsenal - Der Tag der Entscheidung?

Die Ausgangslage

In der Champions League warfen die Citizens ohne größere Probleme den FC Bayern aus dem Wettbewerb , zudem zogen sie am vergangenen Wochenende nach einem 3:0 gegen Sheffield United souverän ins FA-Cup-Finale ein.

Das überraschte Guardiola am meisten an Haaland

In der Liga ließ City zuletzt am 18. Februar bei Nottingham Forest Punkte liegen, seitdem feierte das Team von Pep Guardiola sechs Siege am Stück. Das „himmelblaue Schlachtschiff“, wie es der Guardian einst bezeichnete, ist richtig in Fahrt gekommen.