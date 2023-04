Premier League: Mythos Anfield! Als ein Podolski-Tor den letzten Arsenal-Erfolg in Liverpool einleitete

Arsenal-Durststrecke: 10 Jahre ohne Anfield-Erfolg!

Der letzte Erfolg des Premier-League -Primus in Anfield datiert aus dem September 2012.

Kurios: Den letzten Arsenal-Dreier in Liverpool leitete der damals 27-jährige Lukas Podolski mit seinem Treffer ein, ehe der einstige Weltklasse-Spielmacher Santi Cazorla Mitte der zweiten Hälfte das Traditionsduell entschied.

Arsenal-Coach Arteta führte seinen Arbeitgeber beim 2:0-Auswärtserfolg noch als Kapitän auf das Feld. Außerdem mit von der Partie: DFB-Ikone und Weltmeister Per Mertesacker . „Sie schaffen eine unglaubliche Atmosphäre, die es jedem Gegner sehr schwer macht“, weiß Arteta.

Letzter Arsenal-Erfolg in Liverpool: Kapitän Arteta, Abwehrboss Mertesacker, Torschütze Podolski

FC Liverpool vs. FC Arsenal war in der Saison 2012/13 anders als heute mitnichten ein Spitzenspiel in der Premier League, denn die Reds verpassten damals das internationale Geschäft. Arsenal musste sich im Rennen um die Champions League knapp dem Stadtrivalen FC Chelsea geschlagen geben.