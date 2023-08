Ex-Profis lästern über Havertz: "Er trifft das Scheunentor nicht"

Obwohl DFB-Star Kai Havertz mit dem FC Arsenal jüngst den ersten Titel der Saison eingefahren hat, gibt es bereits Kritik an der Leistung des früheren Bundesliga-Spielers.

So lästerten zwei englische Ex-Profis lästerten bei talkSPORT über den Offensivmann, der im Sommer für rund 76 Millionen Euro vom FC Chelsea zum Stadtrivalen gewechselt war.

„Kai Havertz trifft das Scheunentor nicht“, sagte Jamie O‘Hara nach dem Arsenal-Sieg über Manchester City im Community Shield . Der 36-Jährige hatte in seiner Karriere unter anderem für Tottenham, Portsmouth und Wolverhampton in der Premier League gespielt.

Havertz: „Trifft kein Scheunentor“

Und O‘Hara fügte an: „Wir wissen, was wir von ihm erwarten können. Er wird Arsenal mit seinem Spiel unterstützen, er wird hart arbeiten, aber er wird sie im Stich lassen, wenn es darauf ankommt.“

Pennant hatte in seiner Laufbahn auch für Birmingham, Portsmouth und Stoke gespielt.

Havertz vergibt beste Chancen gegen ManCity

Der Neuzugang wurde als Stürmer aufgeboten, vergab in der 26. Minute aus bester Lage per Drehschuss (26.) und fand wenig später freistehend im Strafraum seinen Meister in Keeper Stefan Ortega (41.).