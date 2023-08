Kurios: Erotik-Plattform neuer Chelsea-Trikotsponsor?

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

In der Saisonvorbereitung trug das Team von Mauricio Pochettino sein neues Heimtrikot in den bisherigen Testspielen noch ohne einen Sponsor auf der Vorderseite. Das möchte die Erotik-Plattform, die laut eigenen Aussagen „ein Ort ist, an dem man exklusive Inhalte präsentieren und genießen kann“, ändern.