Giftige Havertz-Kritik: "Viel Glück dabei!"

Grundsolide ist der FC Arsenal in die neue Saison gestartet, liegt mit 13 Punkten aus fünf Spielen auf dem vierten Tabellenplatz der Premier League . Trotzdem wirft in England so mancher Transfer der Gunners Fragen auf - auch der von Kai Havertz.

„Nicht alle Ausgaben von Arsenal ergeben für mich Sinn. Sie haben 75 Millionen Euro für Kai Havertz hingelegt. So viel Geld gibt man doch nicht für das aus, was er in den letzten drei Spielzeiten bei Chelsea gezeigt hat?“, schrieb TV-Experte und Ex-Spieler Graeme Souness in seiner Kolumne für die Daily Mail.