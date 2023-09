Manchester United: Trikot-Panne bei 74-Millionen-Transfer - Fans stinksauer

Anfang August verkündete Manchester United die Verpflichtung des dänischen Talents Rasmus Höjlund, für den die Red Devils 74 Millionen Euro Ablöse an Atalanta Bergamo zahlten. Das Trikot des 20-Jährigen geht laut Daily Mail allerdings erst sechs Wochen nach dem Wechsel in den freien Verkauf.

Trotz eines kurzen Auftritts ist Kapitän Bruno Fernandes beeindruckt von dem Dänen. „Er ist jemand, der immer versucht, mit jedem zu sprechen, er ist ein Junge, den ich bis jetzt gesehen habe, der offensichtlich arbeiten will, er will sich in die Mannschaft einfügen“, sagte er. Am kommenden Samstag hat Höjlund gegen Brighton erneut die Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen.