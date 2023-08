Fix! Manchester United holt 74-Millionen-Stürmer

„Rasmus ist ein wahres Ausnahmetalent. Er verfügt über technische und physische Eigenschaften, die ihn zu den besten Spielern der Welt in seiner Altersklasse zählen“, wird John Murtough, Fußballdirektor von Manchester United, in der Pressemitteilung zitiert.

Hojlund verlässt Bergamo damit bereits nach nur einem Jahr. Für die Lombarden absolvierte der Angreifer in der abgelaufenen Serie-A-Saison 32 Partien, in denen ihm neun Treffer und vier Vorlagen gelangen. Insgesamt traf der dänische Nationalspieler, der in seinen sechs Einsätzen für Dänemark sechs Tore erzielte, in seiner Profi-Karriere bislang 29-Mal.