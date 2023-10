Ärger bei ManCity! Haaland und Walker gehen auf Arsenal-Coach los

Beim Triple-Sieger Manchester City liegen die Nerven blank. Das 0:1 beim FC Arsenal war die zweite Liga-Niederlage infolge für Pep Guardiolas Mannschaft. Das letzte Mal, dass ManCity zwei Premier-League-Spiele am Stück verlor, ist fünf Jahre her.

Wettbewerbsübergreifend war es die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. Erst das Aus im Ligapokal gegen Newcastle United, dann die PL-Pleite in Wolverhampton, dann der glückliche 3:1-Sieg bei RB Leizpig. Nun also die 0:1-Niederlage im Prestige-Duell gegen Mikel Artetas Arsenal, durch die ManCity auf Platz drei der Tabelle abgestürzt ist.