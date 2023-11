Die Magie ist verflogen - Spurs-Misere nach Rekord-Start

Mit 26 Punkten stand Tottenham nach dem zehnten Spieltag an der Spitze der Premier League. Der Abgang von Harry Kane? Kein Thema: Zu groß der Hype um Neu-Trainer Ange Postecoglou, der aus den Spurs in Windeseile ein Spitzenteam formte.

Neben dem FC Bayern um Kane schaffte es in den Top-Fünf-Ligen nur Tottenham, bereits 15 Auswärtstore zu erzielen. Sogar Trainer-Größen wie Pep Guardiola hängte Postecoglou mit seinem Blitzstart in seiner ersten Saison in der Premier League (26 Punkte nach zehn Spielen) ab.