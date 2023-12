Premier League: Plötzlich fallen Tore wie am Fließband! Fulham hat das Toreschießen für sich entdeckt

Sieben Londoner Vereine spielen aktuell in der Premier League. Dass der FC Arsenal und Tottenham Hotspur kurz vor Ende der Hinrunde in den Top 5 der Liga zu finden sein werden, dürfte kaum jemanden überraschen. Abseits davon macht allerdings gerade ein Klub auf sich aufmerksam, der wahrlich nicht zu den Topklubs der Liga gehört: der FC Fulham.

Leno verlängert Vertrag

Auch die Ergebnisse können sich sehen lassen. Abgesehen vom Drama an der Anfield Road (3:4 gegen den FC Liverpool) stehen drei Heimsiege zu Buche: 3:2 gegen die Wolverhampton Wanderers, 5:0 gegen Nottingham Forest, auch der Conference-League-Sieger und Stadtrivale West Ham United wurde mit 5:0 aus dem eigenen Stadion geschossen.

Novum in der Premier League

Wie kommt es, dass Fulham, bei dem der deutsche Keeper Bernd Leno am Mittwoch seinen Vertrag bis 2027 verlängerte , nach der Länderspielpause plötzlich ein völlig verändertes Gesicht zeigt?

In der Offensive kaum zu stoppen

Solch eine Veränderung hängt in erster Linie mit der geschlossenen Mannschaftsleistung zusammen - und der Schlüssel liegt in der Offensive: Gegen West Ham trugen sich gleich fünf verschiedene Torschützen in den Spielbericht ein.