Harsche England-Kritik an Werner! "Wir warten immer noch auf Timo"

Er habe unermüdlich gearbeitet, sich gut in Position gebracht, ein Tor vorbereitet und sei dennoch frustrierend verschwenderisch gewesen. Als Beispiel nannte der Autor eine vielsprechende Chance in der ersten Hälfte, als Werner deutlich verzog: „Der Schuss ging so hoch und weit, dass er eher die Anzeigetafel am Stretford End (Tribüne im Old Trafford, Anm. d. Red.) als das Tor getroffen hätte.“