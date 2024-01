Premier League: Die Umbruch-Pläne bei Manchester United - Sancho wohl zum BVB - ten Hag bald weg?

Im sintflutartigen Regen von Manchester hatte sich Ratcliffe einen ersten Eindruck vor Ort verschafft – angesichts der tristen Situation von United war es ein symbolträchtiges Bild. „Daran muss ich mich gewöhnen“, scherzte der britische Milliardär, der sich Heiligabend für umgerechnet 1,2 Milliarden Euro 25 Prozent am Traditionsklub und die sportliche Entscheidungsgewalt über die Fußballsparte des englischen Rekordmeisters gesichert hat.

Gar nicht erst gewöhnen will sich Ratcliffe jedoch an die misslichen Umstände. Der Gründer und Vorsitzende des Chemiekonzerns Ineos will Uniteds Transfersystem überarbeiten und sich kurzfristig schnell von teuren Flops trennen.

Neben Eintracht-Neuzugang van de Beek hat Sergio Reguilon den Klub bereits verlassen. Sein Vertrag wurde aufgelöst, er kehrt nach nur vier Monaten nach Tottenham zurück.

Bald enden dürfte auch der Manchester-Albtraum von Sancho. Der Flügelspieler und ten Hag sind hoffnungslos zerstritten, seit September hat der 23-Jährige kein Spiel mehr bestritten. Eine Einigung mit dem BVB wird in den nächsten Tagen erwartet.

 01:44 Steigt Jadon Sancho schon ins BVB-Trainingslager ein? So ist der Stand

Im Raum steht eine Leihe, wobei United ein Teil des Gehalts übernehmen könnte. In Dortmund ist Sancho vorwiegend in guter Erinnerung, zwischen 2017 und 2021 erzielte er trotz seines jungen Alters in 104 Spielen 38 Tore und glänzte durch sein trickreiches Auftreten.

Doch das üblicherweise gut informierte englische Boulevardblatt The Sun berichtet von weiteren namhaften Spielern auf Uniteds Streichliste. So sollen auch Stürmer Anthony Martial, Mittelfeldabräumer Casemiro, Verteidiger Raphael Varane sowie Sofyan Amrabat den Klub möglichst schnell verlassen.

Holt United Bayern-Stürmer?

Mit den generierten Einnahmen will Ratcliffe einen zügigen Umbruch nach seinen Vorstellungen einleiten. Bei möglichen Neuzugängen soll auch der FC Bayern im Fokus stehen. Laut The Athletic habe United ein Auge auf Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller geworfen.

Während ein Wechsel von Müller nach dessen jüngster Vertragsverlängerung ausgeschlossen scheint, sieht die Sache bei Choupo-Moting anders aus. Der Vertrag des 34 Jahre alten Stürmers läuft zum Saisonende aus, bei einem Wechsel im Winter könnten die Münchner noch eine Ablöse einstreichen.

Unterdessen ist die Zukunft von ten Hag in Manchester fraglich. Der Niederländer gab sich zuletzt zwar optimistisch und kämpferisch, doch viele Argumente hat er nach dem historisch schlechten Saisonstart in der Premier League und dem frühen Aus in der Champions League nicht. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)