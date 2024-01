Transfermarkt: Zwei Bayern-Stars im Fokus von Manchester United?

FC Bayern: Vertrag von Choupo-Moting läuft im Sommer aus

Bereits im vergangenen Winter wurde Manchester United ein Interesse an Choupo-Moting nachgesagt. Damals wollte der FC Bayern den 34-Jährigen angesichts seiner guten Leistungen und des Personalmangels in der Offensive aber nicht ziehen lassen.

Bayern-Reservist nicht im Kader für den Afrika-Cup

In der laufenden Saison traf Choupo-Moting in 19 Spielen (davon ein Großteil Kurzeinsätze) dreimal. Zudem steht er überraschenderweise nicht in Kameruns Kader für den am 13. Januar beginnenden Afrika-Cup.