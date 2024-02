Premier League: Spektakulärer Klopp-Abschied geplant?

Am Ende der Saison wird beim FC Liverpool eine Ära zu Ende gehen. Nach rund neun Jahren wird Jürgen Klopp sein Amt als Trainer der Reds niederlegen.

Einem Bericht des englischen Telegraphs zufolge plant Liverpool einen spektakulären Abschied der Klublegende. Auf höchster Ebene des Klubs werde bereits diskutiert, eine Busparade am Ende der Saison zu veranstalten, um Fans auf der ganzen Welt zu ermöglichen, den Abschied einer Ikone zu feiern.

Zusätzlich kann Liverpool auf einer möglichen Parade bereits sicher die Trophäe des englischen League Cups präsentieren, welche man am Sonntag nach einem 1:0 gegen den FC Chelsea erringen konnte.

Eine ganze Parade ist aus diesem Anlass in England dennoch nicht gewöhnlich. In der Regel werden Feierlichkeiten dieser Art für den Gewinn der Meisterschaft oder der Champions League vorbehalten.

„Normalerweise würde der Verein nach einem Sieg in diesem Wettbewerb (League Cup, Anm. Red.) keine Bustour veranstalten, aber die Tatsache, dass der verehrte Liverpool-Manager im Mai nach neun Jahren an der Spitze zurücktritt, hat zu Gesprächen auf Vorstandsebene geführt“, bestätigte Paul Joyce von The Times.