Ein deutscher X-Faktor im englischen Meister-Thriller

Manchester City hat im Kampf um den Titel einen schweren Rückschlag erlitten. Dies liegt weniger am 1:1 gegen den FC Liverpool, sondern vielmehr an der Verletzung von Stammkeeper Ederson. Der Brasilianer wird laut Medienangaben vier Wochen fehlen, nachdem er mit Darwin Núnez zusammengeprallt war und dabei unglücklicherweise auch noch einen Elfmeter verschuldete.

Noch mehr als das daraus resultierende Elfmeter-Tor durch Alexis Mac Allister könnte aber schmerzen, dass der Keeper damit in einem womöglich wegweisenden Spiel um den Titel fehlen dürfte. Für die Skyblues steht schließlich nach der Länderspielpause am 31. März die Premier-League-Partie gegen Tabellenführer FC Arsenal an.

Ortega gefordert: Teamkollege gerät ins Schwärmen

Aus diesem Grund könnte nun Stefan Ortega eine ganz entscheidende Rolle im Titelkampf spielen. Der frühere Arminia-Schlussmann ist plötzlich die Nummer eins - zumindest für ein paar Wochen. Aus Sicht von Pep Guardiola ist es zumindest ein kleines Glück, dass er den deutschen Torhüter regelmäßig in Pokalwettbewerben einsetzt und dieser inzwischen schon zehn Pflichtspiele in der laufenden Saison absolviert hat. Bezahlt machte sich das schon am vergangenen Wochenende, als Ortega nach seiner Einwechslung nur den Elfmeter von Mac Allister passieren lassen musste.

Ansonsten wirkte er cool, sicher und zeigte starke Paraden, wie man es von ihm schon zu Bundesliga-Zeiten gewohnt war. „Es war ein besonderer Moment, in diesem großen Spiel zu spielen, und die ganze Welt schaut zu. Es war ein schönes Gefühl“, freute sich Ortega über seinen Auftritt auf großer Bühne. Lob gab es auch von Teamkollege John Stones, der den Ederson-Ersatz als „unglaublichen Keeper“ bezeichnete und dessen „intelligentes Torhüter-Spiel“ hervorhob.

Druck wird größer: Kann Ortega Titelkampf?

Ortega genießt das Vertrauen Guardiolas, der sich bereits im Sommer 2022 von der Verpflichtung begeistert gezeigt hatte. „Dies ist ein sehr guter Deal für City“, hatte sich der Star-Coach über den für viele überraschenden Deal gefreut. Der 31-Jährige wurde ganz bewusst ausgewählt, weil er neben seinen Fähigkeiten auf der Linie auch sicher mit dem Ball am Fuß und nervenstark ist.

Ortega hat seit seinem Wechsel auf die Insel 24 Pflichtspiele für die Skyblues absolviert und dabei 18 Gegentore kassiert. In der laufenden Spielzeit behielt er bei den Erfolgen gegen Huddersfield und Tottenham im FA Cup eine weiße Weste.

In der Vorsaison durfte Ortega von der dritten Runde bis zum siegreichen Finale gegen Manchester United (2:1) ran und kassierte in den sechs Partien (u. a. gegen den FC Arsenal und den FC Chelsea) nur ein Gegentor. Angesichts des in diesem Jahr enorm spannenden Titelrennens wird der Druck für den Schlussmann noch größer als bei seinen bisherigen Einsätzen.

Dafür hat er nun aber auch die Chance, sich richtig in den Vordergrund zu spielen und auf positive Weise zum X-Faktor für das City-Star-Ensemble werden. Als Tabellendritter befindet sich das Team von Guardiola bei nur einem Punkt Rückstand auf Arsenal und Liverpool in perfekter Lauerstellung.

