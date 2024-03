Jürgen Klopps Ende? Pep Guardiola antwortet deutlich

Das 1:1-Unentschieden im Spitzenspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool hat am Sonntagnachmittag nicht nur aufgrund der Geschehnisse auf dem Platz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Duell zog auch einen Schlussstrich unter eine langjährige Trainer-Rivalität in der Premier League zwischen Pep Guardiola und Jürgen Klopp.

Ende Januar kündigte der Liverpool-Coach an, dass er sein Traineramt zum Saisonende niederlegen wird . Guardiola glaubt allerdings nicht daran, dass der Rücktritt das Ende von Klopps Trainerkarriere sein wird. „Er wird zurückkommen. Er liebt den Job zu sehr“, prophezeite der City-Coach im Rahmen des Spitzenspiels.

Guardiola und Klopp pflegen langjährige Rivalität

Guardiola und Klopp kennen sich gut. Bereits zum 30. Mal trafen die beiden am Sonntagnachmittag mit ihren jeweiligen Mannschaften aufeinander - keinem anderen Trainer trat Klopp in seiner Coaching-Laufbahn öfter gegenüber.

Duellierten sie sich bis 2015 noch in der Bundesliga auf den Trainerbänken des FC Bayern und des BVB, begegnen sie sich seitdem regelmäßig in der Premier League.

"Habe ich so bis jetzt noch nicht gesehen"

Klopp irritiert: Was muss VAR "zu Mittag gegessen haben"

„Er hat mich zu einem besseren Trainer gemacht“

Dass sich beide in der Zukunft noch einmal in der Premier League begegnen, gilt aktuell als unwahrscheinlich.

Klopp kündigte kurz nach seinem Rücktritt an, nach Liverpool keinen anderen englischen Klub mehr trainieren zu wollen .

Meisterschaftskampf in der Premier League spitzt sich zu

Ein übergeordnetes Duell haben beide Coaches nun nach der letzten direkten Begegnung in der Liga noch vor sich: Beide Trainer haben den Blick fest auf die Meisterschaft gerichtet.

Nach dem 1:1-Unentschieden am Sonntag gibt es in der Premier League mal wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, an dem nicht nur Liverpool und Manchester City, sondern auch der aktuelle Tabellenführer, der FC Arsenal, beteiligt ist. Der Londoner Klub liegt aktuell punktgleich mit Liverpool einen Punkt vor Guardiolas City.