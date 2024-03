Premier League: Vom Gescholtenen zum Helden - Die Achterbahnfahrt des Kai Havertz

Nach zwölf Ligaspielen und lediglich einem Treffer, sowie einem kuriosen Linksverteidiger-Experiment in der Nationalmannschaft erntete Havertz jedoch schnell die deutliche Kritik von Fans und Experten.

„Arsenal hat das Geld in der Hoffnung ausgegeben, dass Mikel Arteta (Arsenal-Trainer, Anm. d. Red.) aus ihm etwas anderes herausholt, das Frank Lampard oder Thomas Tuchel nicht geschafft haben. Viel Glück dabei, Mikel“, spottete Graeme Souness im November in seiner Daily-Mail- Kolumne und spiegelte damit ein weitverbreitetes Bild der Öffentlichkeit wider .

Havertz und der fehlende Killerinstinkt?

Vereinzelt konnte Havertz sein unbestreitbares Talent aufblitzen lassen und schoss den Hauptstadtklub so unter anderem zu einem 1:0-Erfolg gegen den FC Brentford im späten November.

Mit zwei weiteren Treffern in den folgenden vier Partien schien sich der Hoffnungsträger endlich zu konstanten Leistungen zu spielen, ehe erneut sechs torlose Spiele und eine Gelbsperre folgten.

Haaland äußert sich zu Wechselgerüchten: „Man weiß nie, was die Zukunft bringt“

Auch der FC Arsenal geriet vor dem Jahreswechsel in eine Formkrise, verspielte im Duell mit dem FC Fulham (1:2) die Tabellenführung und scheiterte im FA-Cup am FC Liverpool.

"Ich liebe ihn!" Arteta mit Liebesgeständnis an DFB-Star Kai Havertz

Besonders der deutsche Offensivallrounder vergab dabei zahlreiche hochkarätige Chancen. „Havertz hat in der ersten Halbzeit fünf Schüsse bei insgesamt 19 Ballkontakten abgegeben. Das sind die Statistiken eines Killers. Aber Havertz ist kein Killer “, schrieb der englische Guardian nach dem Pokalaus.

Arsenals „History Maker“

In den vergangenen Wochen strafte Havertz hingegen alle Kritiker, die daran gezweifelt haben, dass der 24-Jährige einen „Killerinstinkt“ besitzt, Lügen.

In einer nahezu unaufhaltsamen Offensive der Gunners, die bei zuletzt sieben Siegen in Serie unglaubliche 31 Tore erzielte , geriet auch der ehemalige Leverkusener ins Rollen.

Allein in den vergangenen drei Ligaspielen war Havertz an fünf Toren direkt beteiligt und trug sich beim 6:0-Kantersieg gegen Sheffield United in die Geschichtsbücher der Premier League ein.