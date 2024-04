Überraschender Chelsea-Deal aufgedeckt

Mudryk kam im Januar 2023 von Shakhtar Donezk nach England, nachdem er in der in der Champions League mit fünf Toren auf sich aufmerksam gemacht hatte. Seitdem gelangen ihm im Trikot des aktuellen Premier League-Neunten in 50 Einsätzen jedoch nur sechs Tore und vier Vorlagen. Auch Fernández, der nur 16 Tage später von Benfica Lissabon an die Stamford Bridge wechselte, konnte seitdem nicht überzeugen. Weiterhin ist das Mittelfeld eine der Schwachstellen der Mannschaft.